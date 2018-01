Ciaculli, bene confiscato occupato abusivamente: famiglie sgomberate

E' in corso da stamani lo sgombero del bene confiscato in via Funnuta, a Ciaculli, che era stato occupato nei giorni scorsi da alcune famiglie. Sul posto sono presenti diverse pattuglie della polizia, gli uomini della guardia di finanza e la polizia municipale. Dal momento che sono coinvolti anche dei bambini, sono intervenuti anche gli assistenti sociali del Comune e personale Asp: un medico dell'emergenza, un medico legale, uno psicologo e un pediatra.

Il bene era stato confiscato al boss Giovanni Prestifilippo e affidato al Comune, che lo aveva a sua volta assegnato nel 2010 all'associazione Acunamatata. La onlus aveva ristrutturato l'immobile e gestiva il terreno intorno, dove c'è un mandarineto, con Solidaria. Il mese scorso è stato poi occupato da due famiglie, che hanno scardinato le serrature e gli infissi.