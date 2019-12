Trasportava ciabatte con griffe contraffate e passaporti falsi: arrestato in aeroporto

All’interno del suo bagaglio trasportava numerose paia di ciabatte in plastica firmate Gucci e Adidas, con tanto di indicazione “Made in Italy”, ma palesemente contraffatte e due passaporti falsi intestati a due gambiani. Un passeggero gambiano, proveniente dal Senegal, appena atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino è finito in arresto per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e importazione di merce con marchi falsi.

Gli addetti ai controlli avevano riscontrato anomalie nell’immagine, così hanno proceduto all’apertura del bagaglio. I finanzieri della compagnia di Punta Raisi e i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Palermo-S.O.T. Aeroporto hanno fatto il resto.