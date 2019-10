Centro storico, dal 21 ottobre scatta la chiusura di parte di via del Celso

Un'altra piccola rivoluzione in centro sul fronte viabilità. Il servizio di Mobilità Urbana del Comune ha reso noto che con l’ordinanza numero 1220 ha disposto la chiusura di parte di via del Celso (tratto via Montevergini-Sant'Agata alla Guilla) per consentire i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale. I lavori avranno una durata di 30 giorni lavorativi e avranno inizio a partire da lunedì 21 ottobre e si concluderanno nei primi giorni di dicembre.

CLICCA QUI PER IL PERCORSO ALTERNATIVO

La chiusura della via del Celso comporterà la deviazione dei flussi veicolari provenienti dalla via Montevergini e dalla via Collegio del Giusino diretti in direzione di via Sant'Agata alla Guilla-piazza Sant'Isidoro alla Guilla. La restante parte della via del Celso, a causa dei lavori, dovrà essere regolamentata in senso contrario (direzione via Maqueda) in modo tale da garantire la circolazione veicolare in uscita direzione di salita Castellana, vicolo delle Vergini e piazzetta Parlatoio. I lavori saranno eseguiti dalla ditta “Ing Due S.R.L.”.