Cede l'asfalto in via Ammiraglio Gravina: strada chiusa, disagi al traffico

Cede un tratto di asfalto in via Ammiraglio Gravina, la polizia municipale chiude la strada per lavori urgenti e il traffico va in tilt. Il cedimento è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30, all'altezza del civico 27. Siamo in pieno centro, a pochi passi dal Politeama e dalla via Amari, chiusa per il cantiere dell'anello. La circolazione in zona ha quindi accusato il colpo. Agenti sul posto per gestire la viabilità.



CHIUSURA. https://t.co/pbIOwlO4rS CHIUSURA PER LAVORI URGENTI, VIA AMMIRAGLIO GRAVINA, N. 27. SI PREVEDONO INCOLONNAMENTI. PRUDENZA. — Polizia MunicipalePA (@PALERMOPM) November 22, 2019