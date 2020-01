Viale Leonardo Da Vinci, l'ufficio postale chiude per lavori fino a fine mese

L’ufficio postale di viale Leonardo da Vinci 44 resterà chiuso da domani al 31 gennaio per lavori. "Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente, i cittadini - fa sapere Poste Italiane - potranno rivolgersi alla vicina sede di piazza Principe di Camporeale 27, che osserva l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 19,05 e il sabato fino alle 12,35".