"All'improvviso 72 mila persone rischiano di restare senza una sede Inps"

All'improvviso oltre 70 mila persone rischiano di restare senza una sede Inps. E cresce la preoccupazione. Federconsumatori in una nota esprime tutto il suo disappunto: "Siamo venuti a conoscenza tramite da centinaia di segnalazioni da parte di cittadini dell'imminente chiusura della sede Inps di Misilmer - si legge in una nota-. E' assurdo un ulteriore taglio dei servizi in un territorio disagiato. Federconsumatori, da sempre è impegnata nel decentramento dei servizi di pubblica utilità. Essendo l'Inps un servizio di pubblica utilità a cui i cittadini ricorrono quotidianamente, abbiamo richiesto ai comitati regionale e provinciale dell'Inps ed ai sindaci del territorio interessato un incontro urgente per cercare delle soluzioni per scongiurare la chiusura della sede Inps di Misilmeri".

La sede di Misilmeri ha un bacino di utenza formato da 12 comuni: Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Mezzojuso, Misilmeri, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati in cui risiedono 72 mila persone, per un totale stimato di 27 mila famiglie.