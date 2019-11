Monti Iblei, topi nelle aule e negli armadietti: decisa la chiusura della scuola

Lunedì e martedì il plesso Fava della scuola Monti Iblei resterà chiuso. In quei giorni infatti la Rap eseguirà la derattizzazione e una ditta privata specializzata si occuperà della disinfezione, a spese dell'istituto. Lo ha deciso il Consiglio di istituto, convocato in via straordinaria questa mattina dalla dirigente scolastica Anna Maria Pioppo, che ha deliberato la sospensione dell'attività didattica il 25 e 26 novembre. "I corsi Pon - si legge anche nella comunicazione pubblicata sul sito - previsti al Fava per lunedì 25 novembre si svolgeranno al plesso Gandhi allo stesso orario".

La decisione dopo la protesta dei genitori dei bambini che frequentano l'istituto con sede in via Monte San Calogero che - dopo i diversi avvistamenti di topolini all'interno delle aule - ieri hanno deciso di far saltare un giorno di scuola ai propri figli in attesa di avere risposte certe sulla derattizzazione dalla preside. Ventiquattr'ore dopo le risposte sono arrivate. "Mi ritengo soddisfatto - commenta il consigliere Susinno - della decisione di sospendere le lezioni. Tuttavia non comprendo il motivo tardivo di questa decisione che doveva arrivare indiscutibile prima; non si può mettere a rischio la salute pubblica dei bambini". Susinno proprio questa mattina aveva scritto all'Asp per chiedere di verificare se la prosecuzione dell'attività didattica fosse compatibile con le condizioni igienico sanitarie della scuola. Già da ieri il consigliere aveva preso posizione sull'argomento e invitato la dirigente scolastica a chiudere il plesso.