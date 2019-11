Via Valverde, scuola Atria chiusa per topi: genitori furiosi

Scuola Rita Atria chiusa per topi da ieri. Ad avvistare i roditori nel plesso Valverde, che ospita l'elementare e la sezione infanzia dell'istituto comprensivo, sono stati i piccoli alunni che hanno poi riferito tutto agli insegnanti e ai genitori. Ieri dopo un sopralluogo dell’Asp è arrivata la conferma. E stamattina gli uomini della Rap sono già al lavoro nell'istituto.

A raccontare quest'ultimo passaggio è il vicepresidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao che sta seguendo la vicenda e che ha postato sulla sua pagina Facebook un video in cui racconta come si sta evolvendo la vicenda: "Gli operatori stanno posizionando le esche per prendere i topi (guarda foto in basso). Cercheremo di assicurare il rientro a scuola nel più breve tempo possibile".

Mamme furiose: "I nostri bambini - racconta Katya D'arrigo a PalermoToday - giovedì sono stati fatti entrare a scuola malgrado i locali fossero invasi dai topi. Se non fosse stato per i genitori stessi che hanno chiamato l'Asp, a scuola non sarebbe stato fatto nulla". Il vicepresidente Nicolao invita alla calma: "Capisco lo sfogo ma cerchiamo insieme di essere propositivi e operativi in quel che si può. Grazie". Entro lunedì dovrebbe essere effettuata la derattizzazione.

Gallery