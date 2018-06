Ponte Corleone, chiusura rinviata: i lavori slittano di 24 ore

I lavori urgenti di manutenzione al Ponte Corleone sono stati rinviati per motivi tecnici. Il cantiere doveva partire oggi ma la polizia municipale - con un tweet - fa sapere che l'intervento è slittato di 24 ore. I lavori, per un importo complessivo di 400 mila euro, riguarderanno il rifacimento dei giunti di dilatazione, il miglioramento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, il ripristino dei copriferro usurati. Opere che si aggiungono a quelle già eseguite sull’arco di ferro sottostante.

AVVISO https://t.co/B9ul9dwTme PER MOTIVI TECNICI LA PREVISTA CHIUSURA PER LAVORI DEL PONTE CORLEONE E' RINVIATA A DOMANI. — Polizia MunicipalePA (@PALERMOPM) 18 giugno 2018

L’Ufficio traffico del Comune con l’ordinanza numero 819/2018 ha disposto la chiusura al transito di auto e pedoni delle quattro semicarreggiate di viale Regione, in corrispondenza del viadotto che sovrasta il fiume Oreto, da lunedì 18 giugno al 14 luglio e stabilito che - per limitare i disagi - la chiusura delle semicarreggiate non avvenga contemporaneamente. Tutto rimandato a domani.