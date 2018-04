"Mancano i bagnini": piscina comunale costretta a chiudere (di nuovo)

Ci risiamo: a causa della mancanza dei bagnini la piscina comunale oggi pomeriggio resterà chiusa. Ad annunciarlo, con una nota, è il Comune di Palermo. "L'ultimo ingresso al pubblico sarà consentito alle 12 con uscita dalla vasca alle 13". Non è la prima volta che accade, anzi l'impianto va in tilt di frequente creando notevoli disagi soprattutto ai cittadini che lo frequentano giornalmente.

A gennaio i consiglieri comunali del Gruppo Pdr Sicilia Futura hanno addirittura parlato di "situazione di emergenza dovuta al fatto che la maggior parte del personale in servizio possiede un contratto part-time, di conseguenza a volte restano scoperti alcuni servizi". Gli assistenti bagnanti sono otto e secondo i consiglieri non sarebbero sufficienti a coprire le fasce orarie nell’intero arco della giornata: per aprire l'impianto devono essere presenti contemporaneamente almeno due bagnini.