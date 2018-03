"Manutenzione alla cabina elettrica": chiude l'ospizio marino

Martedì 27 marzo l'ospizio marino sarà chiuso. "A causa di inderogabili lavori di manutenzione straordinaria alla cabina elettrica - fa sapere l'Asp - non sarà garantito, nell’arco dell’intera giornata, il regolare svolgimento delle attività ambulatori e di servizio al pubblico del Presidio territoriale di assistenza Albanese di via Papa Sergio I".

Per servizi quali Cup (Centro Unificato di prenotazione) e cassa ticket gli utenti potranno rivolgersi agli altri presidi della città, e cioè al Pta Biondo di via La Loggia n. 5, Pta Casa del Sole di via Luigi Sarullo n. 19, Pta Guadagna di via Villagrazia n. 46 e Poliambulatorio Centro di via Turrisi Colonna n. 43. L’attività dell'ospizio marino riprenderà regolarmente nella giornata di mercoledì 28 marzo.