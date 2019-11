Isole ecologiche mobili, dopo viale dell'Olimpo la Rap chiude anche quella al Foro Italico

Da martedì chiude l'isola ecologica mobile del Foro Italico. Lo fa sapere la Rap spiegando che la decisione è stata presa dopo aver "verificato la piena fruibilità e il gradimento dei due Centri comunali di raccolta di piazzetta della Pace e viale dei Picciotti": "Invitiamo i fruitori di questo sito ad avvalersi pienamente per il conferimento dei propri rifiuti dei Centri Comunali di Raccolta già attivi nella zona. Aperti giornalmente per un lasso di tempo maggiore e che offrono molte più opportunità per disfarsi dei propri rifiuti rispetto alle postazione mobili". Solo una settimana fa la chiusura della postazione mobile in viale dell'Olimpo.

La società partecipata annuncia inoltre modifiche alle regole sul conferimento a partire da lunedì: sarà introdotto il limite di presa in carico di un massimo di 10 pezzi per utenza. “Il percorso intrapreso dalla costituzione dei Centri comunali di raccolta - precisare il presidente della Rap Giuseppe Norata - ci permette di rivedere le modalità di conferimento nelle sei postazioni mobili dislocate in città rimaste ancora attive. Le stesse hanno una naturale data di fine vita con l’avvio e la nascita di ulteriori Ccr".