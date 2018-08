Chiuso il centro vaccini a Sferracavallo, ma l'Asp rassicura: "Già riaperto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La chiusura del centro vaccini di via del Cedro, tra Tommaso Natale e Sferracavallo, mette in allarme la Settima circoscrizione. Ma l'Asp rassicura: "La struttura è rimasta chiusa solo nella giornata di martedì per una riorganizzazione interna. Tutto è tornato alla normalità già da oggi".

L'azienda sanitaria risponde così alle preoccupazioni espresse dal consigliere di circoscrizione Fabio Costantino (Forza Italia), dopo che in un avviso affisso all'entrata del centro si comunicava all'utenza che le vaccinazioni venivano spostate presso la guardia medica di via Massimo D'Azeglio.

"Non è concepibile che l'utenza debba recarsi altrove per beneficiare di un servizio che dovrebbe essere espletato all'interno del comprensorio" riferisce Constantino, che aveva indirizzato una nota al sindaco e al responsabile del servizio per sollecitare la riapertura del centro vaccini. "Spero adesso - conclude - che non si verifichino disagi, in considerazione del fatto che a breve comincerà il nuovo anno scolastico".