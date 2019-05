Amat, chiude il punto vendita biglietti di via Basile

Dal prossimo 3 giugno chiuderà la postazione vendita biglietti e schede parcheggio Amat in via Ernesto Basile. Sempre da lunedì, gli orari di apertura al pubblico degli uffici di via Borrelli per il rilascio dei pass delle zone a traffico limitato (Ztl) saranno: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13; martedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14,45 alle 17. Da domani la linea 619 ripercorrerà la via Ignazio Mormino.

