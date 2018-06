Rilievi sulla Palermo - Mazara del Vallo, tratto della A29 chiuso al traffico per tre ore

Domani un tratto dell’autostrada A29 sarà chiuso dalle 9 e alle 12 in direzione Palermo. "In seguito ad un incidente - comunica l'Anas - un perito della Procura dovrà eseguire dei rilievi tra lo svincolo di Cinisi e quello di Villagrazia di Carini". Sarà quindi obbligatorio uscire allo svincolo di Cinisi per poi fare rientro in autostrada dallo svincolo di Villagrazia di Carini. Per chi volesse percorrere un altro itinerario: l'alternativa è la strada statale.