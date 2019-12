Via Crispi, sottopassaggio chiuso per lavori: traffico in tilt

Traffico a rilento e automobilisti imbottigliati in via Crispi. A mandare in tilt la circolazione è stata la chiusura del sottopassaggio all'altezza di piazza XIII Vittime. Lo stop si è reso necessario per consentire di ripristinare le transenne relative ai lavori di messa in sicurezza. L'intervento, spiegano dalla sala operativa della polizia municipale, sarà concluso a breve e la normale circolazione sarà ripristinata.