Viale Croce Rossa, scovata e chiusa un'altra casa di riposo abusiva

Scovata e chiusa un’altra comunità alloggio abusiva. I carabinieri del Nas è il personale dell’Asp hanno sottoposto a verifica tre strutture che si trovano nello stesso palazzo, in viale Croce Rossa, ma riconducibili a società diverse. All’interno della casa di riposo che ospitava sei anziani i militari hanno riscontrato delle condizioni igienico-sanitarie considerate accettabili. Di autorizzazioni però neanche l’ombra.

Terminati gli accertamenti la comunità alloggio, che non è risultata iscritta negli elenchi delle strutture accreditate, è stata segnalata all’ufficio comunale dello Sportello unico per le attività produttive che ha emesso lo scorso 29 aprile un’ordinanza intimando di cessare immediatamente le attività sino all’eventuale regolarizzazione e accreditamento.

Prima della chiusura gli ospiti della casa di riposo, destinati a essere trasferiti in altra struttura, dovranno essere sottoposti a tampone faringeo per il Coronavirus. Al momento dei controlli del Nas e dell’Asp gli operatori sanitari in servizio sono risultati in possesso di mascherine e altri dispositivi utili per contenere la diffusione del virus. Per il gestore una sanzione da 1.032 euro e una denuncia per non aver comunicato le persone alloggiate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualche giorno prima del controllo in viale Croce Rossa, i carabinieri della stazione Resuttana Colli hanno chiuso un’altra casa di riposo nella zona di viale Strasburgo che non è risultata iscritta all’albo comunale degli enti privati di assistenza. All’interno della struttura trovata in buone condizioni igieniche c’erano quattro ospiti, di età compresa tra i 56 e i 96 anni, ricollocati presso i rispettivi nuclei familiari.