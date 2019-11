Salta un giunto di un viadotto sulla Palermo-Catania, chiuso un tratto d'autostrada

“Salta” un giunto sul viadotto Fiumetorto sulla Palermo-Catania, così un tratto dell’autostrada A19 - tra Termini Imerese e l'agglomerato industriale - è stato temporaneamente chiuso dopo il cedimento di un raccordo metallico che si trova poco Termini, nella carreggiata in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i tecnici dell’Anas per effettuare le verifiche e la successiva manutenzione. Da chiarire cosa abbia causato il problema, se un cedimento strutturale o altro.

Gli automobilisti in uscita da Palermo saranno costretti ad imboccare lo svincolo per Termini Imerese per poi tornare in autostrada dopo aver superato l’agglomerato industriale, prima della diramazione per A19 in direzione Catania e per la A20 verso Messina.