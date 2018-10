"Cari lettori, mi arrendo": chiude SiciliaInformazioni, primo giornale siciliano online

Chiude il quotidiano on line "SiciliaInformazioni', il primo giornale siciliano online aperto dodici anni fa da Salvatore Parlagreco. E' lo stesso direttore a darne notizia sui social. "Cari amici, cari lettori di SiciliaInformazioni, da sabato 13 ottobre, non trovate il giornale in rete. Sarà così anche nei prossimi giorni. E' l'epilogo di una straordinaria avventura editoriale sorta sulle ali dell'entusiasmo, al tempo del pionierismo digitale - scrive Parlagreco - Non avrei mai voluto darvi questa notizia. Lo faccio con molta tristezza, perché è una creatura che ho fatto nascere ed alla quale ho dato letteralmente tutto me stesso".

"SiciliaInformazioni chiude per ragioni economiche. Vi risparmio (e mi risparmio) i dettagli. Gli ultimi anni sono stati particolarmente duri, solo la tenacia ha potuto allungare la vita del giornale. E' venuto il momento di mollare gli ormeggi - dice -. La fedeltà e l'affetto con cui il giornale è stato seguito ripaga, in parte, dei costi, molto alti, della sua permanenza in vita. Nato nel lontano ottobre del 2006, SiciliaInformazioni si è guadagnato una reputazione di affidabilità grazie alla indipendenza di giudizio e alla professionalità che è riuscita ad esprimere, ad una linea editoriale coerente e riconoscibile, che non ha mai omesso i fatti. La ricerca costante di una informazione plurale ha fatto sì che alla testata collaborassero con generosità firme autorevoli. A tutti va la mia gratitudine".

E poi aggiunge: "Non sono mancate le avversità e le insidie. Le pattuglie che vanno in avanscoperta - come SiciliaInformazioni - sono le più esposte e subiscono perciò le perdite più pesanti. Vengono ricordate talvolta nei libri di storia ma hanno un destino segnato: fanno da battistrada a imprese più fortunate. Questi dodici anni di lavoro estenuante costituiscono tuttavia una esperienza irripetibile, che mi ha permesso di conoscere ed apprezzare tanti validi colleghi e raccontare tante storie di persone straordinarie. Abbraccio tutti, idealmente. Non so se mancherà al panorama dell'informazione siciliana una voce come SiciliaInformazioni, so che è utile un giornale che voglia approfondire i fatti e raccontarli in un contesto più ampio (looking deep, looking far, è lo slogan che accompagna la testata). Di sicuro a me e ai miei amici, innamorati del giornale, mancherà un luogo libero in cui raccontare i fatti e comunicare quel che pensiamo su ciò che accade". E conclude: "Auguro a tutti coloro che si misurano oggi nell'affollata area dell'informazione on line, nessuno escluso, successo e lunga vita. Auguro a SiciliaInformazioni di risorgere dalle sue ceneri".