Chiude per quasi due mesi il ponte di via Giafar: nuova rivoluzione per il traffico

Ancora una rivoluzione per il traffico. Chiude per 50 giorni il ponte di via Giafar, in corrispondenza del tratto con la via Brasca. Dal comando dei vigili di via Dogali fanno sapere che lo stop partirà mercoledì 11 aprile e durerà - secondo le previsioni - fino a venerdì 1° giugno. "Come previsto dall’ordinanza - dicono dalla polizia municipale - sarà cura delle imprese esecutrici dei lavori provvedere a presegnalare la chiusura per chi proviene dalle diverse direzioni (viale Regione Siciliana Nord Ovest, Bonagia, Falsomiele, Santa Maria di Gesù, piazza Torrelunga, Ciaculli, laterale di monte, Villabate, e autostrada A19). Nel corso di questi 50 giorni la polizia municipale vigilerà comunque sulla circolazione della zona.

Il provvedimento è arrivato dopo l'intervento dell'area tecnica della riqualificazione urbana che ha evidenziato alcune "criticità" sul ponte che collega via Giafar, il primo sull'autostrada Palermo-Catania. I lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi "riducendo per quanto possibile i fastidi alla quiete pubblica".

L'area di cantiere sarà segnalata e recintata, con tanto di segnalazioni luminose. In azione le ditte Polistrade e Icoser. Disposta la chiusura della strada anche per i pedoni. "Quando gli interventi saranno finiti - si legge nell'ordinanza - dovranno essere ripristinati a regola d'arte i cordoli, la segnaletica precedente, la pavimentazione dei marciapiedi e il manto stradale".

L'inizio dei lavori sul ponte di via Giafar era stato annunciato per le scorse settimane ma è stato rinviato a metà aprile per evitare la concomitanza con gli interventi sul ponte di Bonagia e appesantire ulteriormente il traffico nella circonvallazione.