"Quell'area è abusiva": chiude parcheggio dell'ospedale Civico

Chiuso perché abusivo il parcheggio dell'ospedale Civico in via Carmelo Lazzaro. Gli agenti del Caep (il nucleo di controllo della attività produttive) hanno accertato che "la societá che gestisce l'area di sosta risulta sfornita di autorizzazione alla conduzione dell'attivitá", fanno sapere dal comando di via Dogali.

Si tratta di una maxi area, estesa per circa 3.500 metri, chiamata "Parking Lazzaro" (con ingresso da piazza Leotta). Dal comando dei vigili urbani chiariscono: "In attesa che vengano posti i sigilli - dopo che le circa 100 auto presenti all'interno saranno consegnate ai legittimi proprietari - si procederà al definitivo sequestro con esclusione dell'area di esclusiva competenza dell'azienda ospedaliera".

Dalla direzione dell'ospedale precisano che "nessun provvedimento giudiziario o di sequestro ha interessato gli spazi destinati a parcheggio dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli".