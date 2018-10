Certificazione di lingua araba, adesso è possibile conseguirla alla Lum di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stato siglato, lo scorso 8 ottobre, un accordo unico nel panorama culturale e linguistico italiano, tra la Lum, Liceo Università in Villa Mamiani, di Palermo, e l’Hvl, Hammamet des langues vivantes di Hammamet, in Tunisia, per il rilascio della certificazione di lingua araba in Italia. La Lum che ha sede nella storica sede di villa Mamiani di via Filippo Parlatore, 22, è una realtà siciliana emergente, specializzata nell’offrire agli studenti una qualificata e ampia offerte formativa che va dal liceo, all’università, ai corsi di abilitazione professionali, nonché allo studio e al conseguimento delle certificazioni nelle lingue straniere.

L’Hvl, con i suoi oltre 300 studenti, è un Istituto di lingue e turismo e un centro internazionale di formazione, esami e cultura, approvato dallo Stato con il decreto n. 239/150 10/98, che ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale per le sue attività culturali, per i corsi di traduzione ed interpretazione e per il rilascio delle certificazioni linguistiche internazionali di qualità ISO 9001.

Grazie a questa nuova partnership, la Lum si configura come un punto di riferimento interculturale su tutto il territorio italiano, nel quale sarà possibile studiare sistematicamente, oltre la lingua inglese per la quale è già previsto il conseguimento della certificazione, da oggi anche la lingua araba contemporanea, acquisirne le abilità tecniche di lettura e scrittura e conseguire, infine, la certificazione linguistica in tutti i livelli previsti.

L’ accordo di cooperazione tra i due istituti, arricchisce la notevole offerta formativa della struttura palermitana e la proietta in un nuovo piano internazionale di espansione culturale, nell’ottica di successivi contatti ed accordi di collaborazioni con ulteriori strutture e centri linguistici di tutto il bacino del Mediterraneo.