Iena palermitana testimonial per il Centro regionale trapianti Sicilia

A distanza di tre anni dallo spot per la campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi, il giornalista de “Le Iene” Gaetano Pecoraro, torna a fare da testimonial per il Centro regionale trapianti Sicilia. La “Iena” palermitana ha scelto di sostenere il messaggio “Io faccio la mia parte, tu puoi fare la tua. Di’ sì alla donazione”, lanciato in occasione della ventitreesima Giornata Nazionale della donazione di organi e tessuti, con una foto in cui ha in mano una penna che offre simbolicamente ai siciliani chiedendo di firmare la dichiarazione di volontà.

“Ringrazio sentitamente Gaetano Pecoraro per la grande sensibilità e il suo contributo alla nostra campagna di sensibilizzazione”, afferma Giorgio Battaglia, coordinatore regionale del Centro regionale trapianti Sicilia.