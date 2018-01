Cure oncologiche ed estetica: convegno al centro studi "La piramide"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Capita spesso che pazienti guarite da un tumore rimangano psicologicamente o fisicamente in condizioni disagiate, dunque non in accordo con una buona qualità della vita famigliare, affettiva e lavorativa[...] Sono convinto che se una paziente è seguita e curata bene[...] anche nei dettagli dei suoi bisogni estetici, sarà una persona capace di continuare a vivere in maniera controllata e seria, perché sarà consapevole di avere una possibilità di guarigione, ma anche una ripresa più che accettabile in termini di qualità della vita". Con queste parole Umberto Veronesi ha espresso il suo consenso nei confronti dell'estetica applicata ai pazienti oncologici. Il tema del convegno trae ispirazione proprio da queste premesse e dalla comune volontà di migliorare la vita del paziente oncologico. Ogni tumore ha impatti devastanti sul corpo e sulla psiche di chi ne subisce gli effetti ogni giorno e la guarigione fisica non sempre va di pari passo con quella psicologica. Diventa dunque fondamentale fare tutto il possibile affinché la ripresa di questi pazienti sia totale e il ritrovato benessere non sia solo fisico, ma contempli aspetti psicologici, nonché estetici.

Grazie alla partecipazione del Sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, abbiamo ricevuto un importante stimolo nel portare avanti questa iniziativa e provare a dare il nostro contributo affinché l’estetica oncologica non rimanga un tabù, ma possa portare ad un dialogo costruttivo tra sanità e professionisti del settore estetico. Come stabilito dal 1° paragrafo della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 1946: " La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia". Dunque, aiutare i pazienti oncologici a ritrovare se stessi e il proprio equilibrio psicofisico diventa una vera e propria missione, da portare avanti in sinergia tra esperti del settore oncologico ed estetico, fornendo le adeguate informazioni e gli strumenti appropriati, andando oltre i pregiudizi di sorta. L’evento è aperto a tutti i professionisti di entrambe i settori, a studenti e a famiglie che vogliano saperne di più su questo aspetto legato alla lotta contro i tumori. Per saperne di più e dare la propria adesione si prega di contattare: Paola Abbruscato- Event Coordinator 380/7385475 paolaabbruscato@gmail.com oppure Centro Studi La Piramide 091/407509- info@lapiramidecentrostudi.com