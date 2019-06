Termini, la Lega del Filo d'Oro apre le porte del centro per sordociechi a 70 sostenitori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una settantina di sostenitori della Lega del Filo d’Oro, venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, sono stati accolti nel Centro sanitario residenziale di Termini Imerese, dove hanno potuto vivere una giornata accanto alle persone sordocieche e alle loro famiglie e incontrare tutte le figure impegnate quotidianamente accanto agli utenti, dagli operatori ai professionisti ai volontari, ascoltando le loro storie e testimonianze.

“Con questa iniziativa - ha dichiarato Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro - vogliamo ringraziare i tanti sostenitori che ogni anno ci permettono di crescere e di dare un supporto concreto a sempre più persone e famiglie. Abbiamo deciso di coinvolgere in questo importante evento le famiglie dei nostri ospiti, per non dimenticare che noi siamo esperti delle patologie e dei percorsi educativo riabilitativi, ma i massimi esperti dei figli sono i loro genitori. L’obiettivo della Lega del Filo d’Oro è quello di accompagnarli e aiutarli ad affrontare la complessità delle situazioni quotidiane e future, perché ciò che inizia nei Centri dell’Associazione è un lavoro che continuerà anche a casa e sul territorio”.

L'appuntamento annuale con la due giorni, è stato l'occasione anche per conoscere meglio il metodo riabilitativo dell’associazione. Al termine della visita, i sostenitori hanno anche ricevuto un piccolo dono fatto dagli ospiti. La Lega del Filo d’Oro, che da oltre cinquanta anni si prende cura delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie, è oggi presente in otto regioni con 5 centri residenziali, con annessi servizi territoriali, (a Osimo, Lesmo, Modena, Molfetta e Termini Imerese) e 3 sedi territoriali (Padova, Roma e Napoli). Nel 2018 l’Associazione ha seguito 911 utenti.