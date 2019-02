Zona Calatafimi, non aveva la licenza: denunciato titolare di un centro scommesse

Una denuncia e multe per 10 mila euro. E' questo l'esito di alcuni controlli amministrativi effettuati dalla polizia in diverse zone della città. Sotto la lente ristoranti e bar ma non solo. Denunciato anche il titolare di un centro scommesse in zona Calatafimi. Nonostante la Questura non gli avesse rilasciato la licenza per ricevere giocate su eventi sportivi svolgeva illecitamente l'attività: durante il blitz, al quale ha partecipato anche il personale dei Monopoli di Stato, sono state sequestrate circa una sessantina di ricevute di avvenute giocate.

In zona stazione, gli agenti sono tornati a fare visita a tre ristoratori, controllati qualche giorno prima, per verificare che avessero provveduto a mettere a posto le irregolarità riscontrate. Uno dei tre è risultato ancora non in regola con il sistema di autocontrollo Haccp: dovrà pagare 2 mila euro di multa. Multati anche i titolari di due bar: entrambi avevano occupato una ampia porzione di suolo pubblico con sedie e tavolini in eccesso rispetto al consentito. Dovranno pagare 173 euro ciascuno. Inoltre, in entrambe le cucine il personale dell'Asp ha riscontrato delle carenze strutturali e per questo i gestori si sono "beccati" anche una multa di 2 mila euro ciascuno. Infine, in un caso è emersa anche l’assenza di autorizzazione sanitaria, motivo per cui è stata elevata un’ulteriore sanzione di 3 mila euro. Dalla Questura non sono stati forniti i nomi dei locali sanzionati.