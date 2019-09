Nasce a Palermo un Centro di Referenza Veterinaria: domenica 22 settembre l'inaugurazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Centro di Referenza Veterinaria nasce con l’idea di portare e riunire specialità che hanno come matrice comune le medicine complementari. Essendo un centro di referenza e non un ambulatorio i pazienti che ne usufruiranno avranno un proprio medico di base dal quale vengono assistiti, questo aspetto è molto importante da sottolineare. Le medicine Complementari sono un ambito della moderna medicina che riunisce numerose discipline dalle più famose ed accreditate come la Fisioterapia e le tecniche di riabilitazione a quelle meno note come l’ agopuntura veterinaria o la fitoterapia.

Per quanto riguarda la Fisioterapia, il Centro si avvale di competenze mediche specialistiche apportate dalla dottoressa Parisi e dalla dottoressa Cammarata e inoltre possiede un' attrezzatura all’avanguardia tra cui un underwater tredmill di ultima generazione con pedana inclinabile e nuoto controcorrente, la tecar terapia, laser, magneto terapia e tutti i supporti per le tecniche manuali. Si pone quindi come un centro moderno e per certi versi avveneristico nel settore della riabilitazione fisica; La Fisioterapia infatti trova applicazione nella riabilitazione motoria di patologie ortopediche e neurologiche e non solo, l’attività fisica in tredmill può essere utile nelle patologie metaboliche (ottimi dati emergono dall’utilizzo di questo strumento nei cani obesi),oltre che essere supporto fondamentale nei pazienti geriatrici. Le referenze delle medicine complementari riguardano la medicina comportamentale, omeopatia ed omotossicologia (Low dose Medicine), Agopuntura e medicina tradizionale cinese, Naturopatia e fitoterapia, Dietetica, nutrizione e psicologia.

Ogni branca è curata da uno o più specialisti del settore, i pazienti hanno la possibilità di scegliere e prenotare la visita con il medico che ritengono più adeguato alla soluzione del proprio problema. Il progetto è sicuramente ambizioso, Il CVR è uno dei primi centri di referenza per medicine complementari a livello Europeo. E' un onore e un vanto per la nostra bellissima e spesso trascurata città che proprio a Palermo nasca un progetto così moderno, frutto non solo della volontà e caparbietà di giovani professionisti che decidono di restare al posto di andare via ma anche e soprattutto grazie ad una comunità di utenti sensibili, che hanno realmente a cuore il benessere dei loro animali. Il CVR è un laboratorio dedicato alle medicine olistiche ossia branche della medicina caratterizzate dalla visione dell’animale nella sua totalità e nella sua inscindibilità psiche-soma/legame con il proprietario.

Quest’ultimo aspetto è quello che più di ogni altro rappresenta una vera e propria innovazione, l' aver introdotto la figura dello psicoterapeuta all'interno di un equipe medico veterinaria. Svariati studi hanno prima ipotizzato e poi conclamato l' assoluta importanza delle attività, interventi e terapie assistite dagli animali, è inoltre noto come i nostri animali svolgano un ruolo determinante all’interno della famiglia, essendone parte integrante ed alcune volte forte componente emotiva ed affettiva,divenendo spesso tamponi sociali troppe volte non riconosciuti nel loro ruolo di contenitori delle nostre emozioni. Qualsiasi Veterinario di base sa che il suo lavoro va ben oltre la medicina, e che la mancata attenzione agli aspetti relazionali determina spesso il fallimento della terapia, da qui nasce l' idea d’inserire la figura dello psicoterapeuta all'interno dell’equipe che possa aiutare gli utenti nella scelta consapevole di un pet o a superare la separazione da questo in caso di perdita o lutto. Il centro di referenza veterinario è per noi un appassionante contenitore di competenze innovative che hanno al centro un unico obiettivo : il benessere dell’animale e la tutela del suo rapporto con l’uomo. Dott.ssa Fabrizia Parisi, Direttore Sanitario della struttura.

Inaugurazione struttura 22 settembre ore 18.00 Indirizzo via Francesco Guglielmo Savagnone 13-15 90146 Palermo. Sito web: www.centroveterinarioreferenza.it