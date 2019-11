"Il centro nella periferia del centro", Grasso in una scuola del Borgo: "Qui impegno e legalità" | VIDEO

Un incontro al plesso Federico II tra istituzioni scolastiche, politiche e religiose per porre l'attenzione sulle difficoltà in cui versa la scuola - in primis il problema della dispersione scolastica - e per sdoganare l'idea che i cittadini stessi hanno del quartiere, annoverato tra quelli "a rischio". Tra i presenti, anche l'ex presidente del Senato