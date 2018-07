Brancaccio, minacce al presidente del Centro Padre Nostro: "Se buttano giù casa mia ti ammazzo"

Il Centro Padre Nostro di Brancaccio ancora una volta nel mirino. I volontari stanno lavorando al recupero di un vasto terreno, destinato a diventare parcheggio e area accoglienza in vista della visita del Papa il prossimo 15 settembre, ma l'iniziativa ha suscitato la pesante reazione di un parente del boss Antonino Lauricella. Secondo quanto riporta La Repubblica, è entrato nei locali del centro, ha chiesto di parlare con il presidente Maurizio Artale e gli ha urlato: "Se buttano giù casa mia, io ti ammazzo".

Le minacce non fermano però Artale e i volontari, che da anni lavorano per portare avanti l'insegnamento di padre Puglisi. Un impegno costante per la legalità che passa anche dal recupero di spazi abbandonati e dall'offerta di nuovi servizi per la comunità. Nelle scorse settimane, ad esempio, l'inaugurazione di un centro sportivo e di una piscina. Il prefetto Antonella De Miro ha anche istituito un tavolo di coordinamento, in collaborazione con il Comune, per istituire i servizi che ancora mancano. Azioni concrete, portate avanti nonostante le frequenti intimidazioni subite. Negli anni infatti il centro è stato più volte oggetto di raid.

E anche in questo caso, come giù accaduto in passato, Artale ha denunciato l'episodio per poi continuare il suo lavoro. "Quel terreno - sottolinea - è destinato alla comunità".