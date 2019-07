Al Centro diurno alzheimer musiche e canti in giardino per gli ospiti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un pomeriggio all’insegna della musica, per allietare la permanenza dei pazienti presso il Centro diurno Alzheimer, ubicato all'interno del Presidio "Pietro Pisani" di via Gaetano La Loggia. L'idea di trascorrere qualche ora in compagnia di canzoni e strumenti musicali è dei volontari dell’Associazione per i diritti per gli anziani Mariano Livuzza, Antonio Sacco, Emanuele Martines, Giuseppe Montesanto e Donatella Sacco che martedì 9 luglio si esibiranno dal vivo presso gli spazi della struttura. L’incontro si terrà a partire dalle 15:30.

"Ringrazio i volontari - afferma il presidente provinciale dell'Ada di Palermo Gaetano Cuttitta - per il loro impegno finalizzato a creare una condizione gioiosa che aiuterà i degenti e le loro famiglie a mettere da parte, seppure soltanto per qualche ora, la sofferenza quotidiana, grazie alle emozioni positive che solo la musica può risvegliare”. Non è la prima volta che i volontari dell’Ada si esibiscono presso il Centro: in occasione dello scorso Carnevale, si è tenuta un’iniziativa simile, che ha riscosso grande apprezzamento tra i pazienti e i loro familiari.