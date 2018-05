Al centro commerciale Poseidon “la settimana della prevenzione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da venerdì 11 a domenica 13 maggio, a partire dalle 16 alle 20:30, il centro commerciale Poseidon dà il benvenuto all’evento “La settimana della prevenzione". Al centro tematiche riguardanti la nutrizione, lo shiatsu, la fisioterapia, la chirurgia, la ginecologia, l’angiologia, la pneumologia. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, vede la partecipazione di autorevoli realtà mediche del territorio della provincia di Palermo, che svolgeranno check up di presidio medico all’interno di appositi box presso la piazza Eventi e lungo la galleria. Protagonisti dell’evento: il biologo nutrizionista Vito Basile, l'accademia Schiatsu siciliana, il centro polispecialistico Chirone, il poliambulatorio del Carpio, il fisioterapista Marco Ferrara. La Croce Rossa sarà presente nella giornata di sabato 12 maggio con dimostrazioni di manovre salvavita. Un’area appositamente dedicata allo sport perché movimento è salute, sarà curata da Grin club, Asd new american fitness, Tpuch the top academy. Movimento & danza, che si alterneranno, secondo un palinsesto condiviso, in dimostrazioni ed esibizioni.