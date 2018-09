Al Conca D’Oro una colletta scolastica per i bambini meno fortunati

Matite colorate, quaderni libri e - in generale - prodotti per la scuola da donare ai bambini che non possono contare sul sostegno della propria famiglia. Sabato 8 settembre, in occasione della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione, il centro commerciale Conca D’Oro aderisce alla terza edizione della “Colletta scolastica nazionale” organizzata da Auchan assieme a Sos Villaggi dei Bambini. I volontari saranno presenti dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. In tutta Italia, lo scorso anno, sono state raccolte 27.000 confezioni di materiale scolastico.