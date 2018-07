Centri per l'impiego, Susinno e Nicolao: “Dignità umana calpestata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Code lunghe e attese che vanno oltre il limite del possibile. Storia di ordinario caos. Alle 8 del mattino e il foglio del turno segna il numero 204 la sede stradale è completamente occupata da chi è già lì dalle 3 di notte". Lo dicono il consigliere comunale Marcello Susinno e Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione, che si sono recati in via Praga per verificare quanto accaduto.

“A Palermo funziona cosi e basta - dicono Susinno e Nicolao - e c'è chi dice di vergognarsi di essere palermitano e nessun margine di miglioramento all’orizzonte. Tutto questo ancora avviene nell'era dell'informatica tutti li per fare la disponibilità al lavoro. Si perché il sistema telematico spesso va in tilt oppure perché se hai perso le credenziali a suo tempo generate allora sei fritto. Nessuna possibilità per il ripristino. C’è anche li chi è 'costretto' a stipulare il cosiddetto contratto di servizio adempimento connesso, probabilmente inutile, per chi avanza la richiesta di disoccupazione per la paura di evitare una decurtazione del provvedimento assistenziale. Sta di fatto che in una città come Palermo è singolare che ci sia un solo ufficio a disposizione".