Cento anni tra i banchi del Gonzaga: festa in istituto con ex alunni e docenti 

Venerdì 29 novembre, a partire dalle 17, nei locali del Gonzaga, in via Piersanti Mattarella 38/42, si svolgerà un evento che rientra fra gli appuntamenti in occasione del centenario dell’istituto. "Cento anni tra i banchi del Gonzaga" sarà l’incontro di tutti gli ex alunni, i docenti e i gesuiti in occasione dell’anniversario. Tutti coloro che vogliono partecipare sono invitati a registrarsi al più presto ad un link che è possibile trovare all'interno dell'omonimo evento Facebook. All'interno è possibile trovare il programma dettagliato. Per informazioni: centenario@gonzagapalermo.it e 091.7219497.