Centenario della Grande Guerra: i ragazzi del ’99

La Sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri ha organizzato una serie di attività con le scuole palermitane. L’obiettivo è quello di mantenere il ricordo di tutti quei ragazzi che hanno perso la loro vita per lasciare a noi quella nazione che loro desideravano. Il primo incontro sarà Venerdì 16 marzo p.v. dalle ore 9.00 al Liceo Classico Meli in via S. Aldisio n. 2 a Palermo, la Sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Comando Militare Esercito Sicilia e il Liceo Classico Meli di Palermo hanno organizzato un incontro con i ragazzi del Liceo, per parlare del centenario della fine della Grande Guerra.

Il titolo dell’incontro è “I Ragazzi del ‘99” Saranno presenti all’incontro: Il Gen. di Brigata Claudio Minghetti, l’Assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione siciliana On. Roberto Lagalla, la Dirigente scolastica del Liceo Classico Meli Prof.ssa Francesca Vella e i vertici della Sezione ANB di Palermo. Sarà per tutti un particolare momento di confronto sul tema della Prima Guerra Mondiale, sul tributo di vite umane sacrificate in tutta Europa, sull’importanza dell’Unità d’Italia, sul significato dell’Inno Nazionale e del nostro Tricolore e sull’evoluzione moderna degli Stati europei.

