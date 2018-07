Auto abbandonate tra Corso dei Mille e via Decollati: scattano 25 multe

Individuate ventisette auto, prive di assicurazione, abbandonate nella zona compresa tra Corso dei Mille e via Decollati. E' l'esito dell'operazione programmata dal comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese, per contrastare il degrado cittadino e l’inquinamento ambientale messa in atto ieri. Due dei veicoli trovati sono privi di targa, è quindi impossibile risalire ai proprietari: gli agenti hanno avviato la procedura per la rimozione e la successiva distruzione. Per tutti gli altri, invece, è in arrivo una sanzione amministrativa da 105 a 620 euro.

"Da oggi - spiegano dal Comando di via Dogali - si avvierà l’iter per invitare i proprietari a chiarire la loro posizione. I procedimenti si concluderanno con l'invio dei verbali ai proprietari dei veicoli e l'invito a regolarizzare la copertura assicurativa o in alternativa a rottamare le vetture".