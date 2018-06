Le celebrazioni per il 204° annuale della fondazione dell’Arma dei carabinieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Non tutti sanno che la Festa dell’Arma dei Carabinieri è stata fissata al 5 giugno di ogni anno con la seguente circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 204/41-1914 dei 7 aprile 1921: " Avendo le aspre vicende della passata guerra rese, nella storia di ogni Arma e Corpo, alcune date particolarmente memorabili per sacrifici eroici compiuti o per il conferimento di alte ricompense, il Ministero della guerra ebbe non ha guari a disporre che apposita Commissione stabilisse, ex novo, quale dovesse essere la data della festa anniversaria di ciascun'Arma o Corpo.

Ora il prefato Ministero, mentre ha comunicato che verranno fra breve, e non appena saranno ultimati i relativi studi tuttora in corso, emanate disposizioni al riguardo, ha avvertito che la festa anniversaria dell'Arma, colle disposizioni stesse, sarà fissata al 5 giugno di ogni anno - data di concessione della medaglia d'oro all'Arma medesima - e che, ciò stante, la celebrazione di essa dovrà essere fatta anche per l'anno in corso alla data anzidetta. Quest’anno ricorre il 204° annuale della fondazione dell’Arma. Le celebrazioni si terranno per quanto riguarda la città di Palermo, il 05 giugno 2018 dalle ore 18.30 presso la caserma “Dalla Chiesa-Calatafimi con ingresso da corso Vittorio Emanuele n. 473. Sarà presente una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Palermo.

