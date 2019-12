Il reparto volo della polizia celebra la Madonna di Loreto: messa nell'hangar

Il quarto reparto volo della polizia di Boccadifalco ieri ha celebrato la Madonna di Loreto, protettrice di tutti i piloti e, in genere, del personale aeronavigante con una celebrazione religiosa nell'hangar.

L’iniziativa, organizzata in sinergia tra la polizia e l’Associazione arma aeronautica, ha coinvolto più di cento persone tra rappresentanti delle autorità civili e militari. Presenti anche le scolaresche di istituti di Boccadifalco e rappresentanze dell’Associazione nazionale polizia di Stato, sezione di Monreale, che hanno accompagnato in visita al reparto la squadra femminile di calcio di Palermo “ASD New York City” militante in eccellenza.

A contorno della cerimonia, dopo un inizio mattinata molto piovoso, un tenero sole ha illuminato i due elicotteri Agusta WestLand 139 in dotazione al quarto reparto Volo della polizia, quotidianamente utilizzati per compiti operativi e, in particolare, per servizi di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di soccorso in occasioni di calamità naturali.

Gallery