Il Ceipes inaugura il centro Rise-Lab in un bene confiscato all'Uditore

Il Ceipes (Centro internazionale per la promozione dell’educazione e lo sviluppo) è lieto di invitare tutta la cittadinanza di Palermo e provincia all’inaugurazione del nuovo centro “Rise-Lab, rete per l’inclusione, lo sviluppo e l’empowerment” che si svolgerà presso la nuova sede operativa martedì 2 luglio a partire dalle 12. Cittadini e cittadine di ogni età, genere e cultura, sono invitati a prendere parte a questo momento di celebrazione, scoperta e rete. L’ ex magazzino sito in via Alias n.20, nel cuore del quartiere Uditore, poi divenuto un bene confiscato alla mafia, dopo l’affidamento al Ceipes da parte del Comune di Palermo, e un’opera di ristrutturazione dei locali avvenuta senza finanziamento pubblico, oggi ospita un Centro polivalente di empowerment sociale, attivo a livello locale ed internazionale.

La giornata del 2 luglio sarà un’occasione per la cittadinanza, non solo di conoscere una realtà no profit in continua crescita nel territorio Palermitano e di scoprire un bene confiscato alla mafia, riqualificato e restituito alla cittadinanza, ma sarà anche e soprattutto, un’opportunità per i cittadini e le realtà associative palermitane, di conoscersi, fare rete, pensare a nuove idee per il territorio e scoprire le buone pratiche portate avanti dal Ceipes nel passato, nel presente e in un futuro quanto mai prossimo.

L’inaugurazione inizierà con il rituale “taglio del nastro” in presenza del sindaco Leoluca Orlando e della visita dei locali del RISE-LAB, guidata dal presidente del Ceipes, Musa Kirkar. A seguire, diverse realtà Palermitane, assegnatarie di beni confiscati, avranno la possibilità di presentare alla comunità le attività portate avanti nei loro beni; seguirà un pranzo a buffet. La prima metà del pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00, sarà dedicata alla condivisione di buone pratiche portate avanti dal Ceipes, nell’ambito dell’implementazione di alcuni progetti europei, e da spettacoli di danza e teatro. A partire dalle 17:00, verrà dato spazio ai laboratori paralleli: movimento corporeo, giochi da tavola, stampanti 3D, volontariato europeo e tanto altro da scoprire nei diversi spazi del Rise - Lab.

Durante tutto l’arco della giornata verranno allestiti dei desk illustrativi delle attività portati avanti del Ceipes. Sarà inoltre possibile visitare una mostra artistica e fotografica con i contenuti dei progetti “Mandala - Incontrarsi è un’arte” e “All in - L’arte che si fa inclusione”, volti a favorire l’incontro e la crescita tra persone di diversa provenienza e cultura mediante diversi tipi di arte. Inclusione sociale, partecipazione e cittadinanza attiva, riqualificazione del territorio, apprendimento permanente: questi sono gli obiettivi da cui è sorto il centro Rise-Lab, che inaugurerà ufficialmente l’inizio delle sue attività, con un momento di condivisione con la comunità e tutte le realtà presenti nel territorio che vorranno contribuire al suo arricchimento.

INFO E CONTATTI CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo Via F. M. Alias n. 20, 90145 Palermo E- mail: irene.capozzi@ceipes.org, fulvio.grassadonio@ceipes.org Evento facebook: CEIPES OPEN DAY - Inaugurazione Centro Rise - Lab Tel: 091 7848 236 www.ceipes.org