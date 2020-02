Cefalù, arrivano due milioni di euro per il restauro del Duomo

Due milioni di euro per il restauro del Duomo di Cefalù. L'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'indentità siciliana ha approvato due finanziamenti che rientrano nel Programma Po Fesr 2014-2020 - Linea d'intervento 6.7.1 per 'Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica'. Un primo finanziamento di un milione di euro prevede il restauro dei preziosi mosaici della Cattedrale, degli stucchi di Scipione Livolsi, così come dei monumenti sepolcrali, della Croce lignea quattrocentesca di Guglielmo da Pesaro e del secondo organo settecentesco La Valle. Il secondo intervento, sempre di un milione di euro, invece, prevede la sistemazione dei tetti e dei prospetti lato nord della Basilica Cattedrale.

I lavori di restauro permetteranno una migliore fruizione delle bellezze artistico-architettoniche della Cattedrale della cittadina normanna, diventata nel 2015 Patrimonio dell'umanità. "La Cattedrale è un bene inestimabile, il regalo più bello che Ruggero II ha fatto alla città e il convegno di sabato, a lui dedicato, ne è un importante riconoscimento - ha detto monsignor, Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù -. Il Duomo è un'opera unica, disponibile per essere ammirata, conosciuta e oggetto di studi e ricerche, frutto dell'integrazione di culture diverse, costruita da maestranze e operai di diversa matrice culturale. Speriamo sia sempre segno della cultura dell'incontro e mai segno di chiusura, scontro ed emarginazione".