A Cefalù tolleranza zero per gli incivili: multe fino a 500 euro per chi getta in strada mascherine

Chi abbandona per le strade o le spiagge di Cefalù mascherine, guanti o altri dispositivi di protezione individuale rischia adesso una sanzione da 25 a 500 euro. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Rosario Lapunzina che ha annunciato la "tolleranza zero" verso comportamenti "incoscienti e incivili".

"Una decisione - spiega il primo cittadino - adottata in seguito ai comportamenti incivili e potenzialmente pericolosi per la salute, che si continuano a verificare nella nostra città". Nelle ultime settimane, spiega Lapunzina, sono stati trovati centinaia di dispositivi di sicurezza usati abbandonati per terra nei pressi dei supermercati e di altri punti vendita.

"E' vietato - si legge nell'ordinanza - l’abbandono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) usati (guanti, mascherine, ecc,) sul suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, parchi, ville, spiagge ed arenili) nel territorio della Città di Cefalù. E' obbligatorio provvedere al corretto smaltimento degli stessi Dpi che deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati. Tutte le attività economiche e produttive sono tenute a mettere a disposizione oltre ai contenitori per la plastica e la carta, un contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati destinato anche allo smaltimento di guanti monouso e mascherine".

"E' un problema non solo dal punto di vista della pulizia e del decoro - dice l'assessore alle Politiche ambientali Salva Mancinelli - perchè abbandonare guanti e mascherine è un atto incivile e anche un pericolo per l'ambiente. Oltre a essere potenzialmente infetti e quindi rifiuti pericolosi, questi dispositivi abbandonati per terra contribuiscono a aggravare l'inquinamento della plastica monouso nel territorio e nel mare".