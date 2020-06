L'uomo morto annegato a Cefalù, parla uno dei soccorritori: "Mi sono tuffato e l'ho portato a riva"

"Ho agito d'istinto, ho visto quello che stava accadendo e mi sono tuffato. L'ho recuperato io. Mi spiace solo che sia valso a poco". A parlare con PalermoToday è Noel Costa, 23 anni, uno dei bagnanti intervenuti in soccorso dell'uomo annegato nel mare di Cefalù nel primo pomeriggio. Santo Durante, questo il nome della vittima, aveva 55 anni ed era originario di Santa Flavia ma viveva in Germania. In compagnia di un altro uomo si era tuffato in mare all'altezza della spiaggia libera ma, forse per un malore o forse per la corrente troppo forte, è stato sopraffatto dalle onde. E' stato avvistato all'altezza del lido Poseidon da alcuni bagnanti e dai bagnini. Immediato l'allarme e l'Sos anche alla capitaneria di porto.

"Ero appena arrivato al lido - racconta Noel - e stavo passeggiando sulla passerella. Ero ancora vestito quando ho visto quello che stava succedendo. Il bagnino stava aiutando l'altro bagnante e io mi sono tuffato subito per aiutare l'uomo che poi è morto. Ero qui con la mia ragazza e un amico per una domenica tranquilla. E che tranquilla non è stata".

Noel è riuscito a raggiungere il 55enne e portarlo sulla battigia. Anche il titolare del lido è intervenuto. Nel frattempo l'arrivo della capitaneria e del 118 e il tentativo di praticare il massaggio cardiaco. Tutti gli sforzi si sono però rivelati inutili.

Intanto è scattato l'allarme anche a Balestrate, nello specchio di mare innanzi al lido Copacabana, dove sono state avviate le ricerche per la segnalazione di una ragazza dispersa. Sul posto ci sono i mezzi della guardia costiera, ma anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero della polizia.

