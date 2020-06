Tragedia nel mare di Cefalù, uomo muore annegato

Tragedia nel mare di Cefalù. Un uomo di 55 anni, Santo Durante (nella foto), è morto annegato nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo, originario di Santa Flavia ma residente in Germania, è stato inghiottito dalle onde. Si era tuffato all'altezza della spiaggia libera, ma è stato poi recuperato all'altezza del lido Poseidon. Vedendolo in difficoltà, alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme e lo hanno soccorso portandolo a riva. Sono poi intervenuti gli uomini della guardia costiera. Il titolare del lido, Giovanni Cimino, e i soccorritori hanno anche provato a praticare il massaggio cardiaco, ma era troppo tardi. Sono state avviate le indagini per capire cosa sia accaduto. Non si esclude che possa avere avuto un malore o che sia stato travolto dalla corrente, visto il mare mosso di oggi.

Intanto è scattato l'allarme anche a Balestrate, nello specchio di mare innanzi al lido Copacabana, dove sono state avviate le ricerche di una ragazza. Sul posto ci sono i mezzi della guardia costiera, ma anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero della polizia.

Al momento si tratta di una segnalazione. Sembra infatti che i bagnini abbiano soccorso un ragazzo in difficoltà e il giovane avrebbe fatto cenno alla presenza di un'altra ragazza, ma poi si sarebbe allontanato senza dare altre informazioni o attendere gli sviluppi della vicenda. I soccorsi sono comunque stati mobilitati.

Articolo aggiornato il 21 giugno 2020 alle ore 17.17