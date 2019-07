Tragedia nel mare di Cefalù, turista si sente male e muore

Tragedia a Cefalù. Una turista ucraina, di 75 anni, è stata colta da malore mentre faceva il bagno in mare non lontano dalla riva ed è morta. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti, vedendo la donna in difficoltà. I soccorritori l'hanno raggiunta e portata a riva. Ma l'anziana, che faceva parte di una comitiva ospite di un albergo della cittadina normanna, non si è mai ripresa.