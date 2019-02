Ladro tradito dalla gola, ruba in casa ma poi si ferma a mangiare nel magazzino

Lo sforzo fisico, è risaputo, stimola l'appetito. Deve essere andata così anche per Gabriel Anderson La Scala, cefaludese di origini brasiliane, autore di un furto in appartamento messo a segno a Cefalù. Prima di lasciare l'appartamento saccheggiato, si è infatti concesso un lauto pasto fermandosi a mangiare nel magazzino dell'abitazione. I resti del suo "banchetto" hanno permesso alla polizia di identificarlo. Oggi la condanna è diventata definitiva ed è stato arrestato.

I fatti risalgono al 2013, quando l'arrestato aveva 28 anni. "Il malvivente - spiega la polizia - si è impossessato di beni per un valore di circa 16.000 euro. Poi si è soffermato a banchettare all’interno di un magazzino di pertinenza dell’abitazione, trangugiando bevande e generi alimentari trovati sul posto. Una sfrontatezza pagata a caro prezzo. I poliziotti, grazie alle analisi tecnico-biologiche sui resti organici del cibo, lo hanno identificato".

La Scala venne rintracciato alcuni giorni dopo il colpo in sella a un motociclo, risultato rubato, e in possesso di alcuni monili rubati dall'appartamento. Condannato in via definitiva, adesso è stato rintracciato, arrestato e condotto nel carcere di Termini Imerese, dove dovrà scontare poco più di sei mesi di reclusione.