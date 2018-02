Internet super veloce anche a Cefalù con la banda ultralarga

Cefalù entra nella lista delle città italiane scelte da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 megabit al secondo in download. L’iniziativa vuole dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare il comune siciliano verso il modello di "Smart City". Il cablaggio interesserà circa 5.500 case.

Il lancio a Cefalù dei servizi in fibra ottica è il risultato dell’investimento di Tim pari a oltre 800 mila euro. Grazie alla nuova rete in fibra ottica saranno disponibili i servizi digitali che caratterizzano la “città intelligente”, come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l’offerta, e monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi. Per quanto riguarda l’entertainment, con la fibra è possibile accedere a contenuti video anche in Hd.