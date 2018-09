Cefalù, Confintesa Sanità: "Soddisfatti per incontro tra presidente Fondazione Giglio e sindacati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Pienamente soddisfatti del primo incontro con la nuova Amministrazione della Fondazione Giglio di Cefalù e della figura del presidente Albano che è stato chiaro ed esaustivo nella spiegazione degli obiettivi prefissati per il rilancio dell’eccellenza del Giglio. Confintesa Sanità vigilerà e sarà di supporto alla realizzazione di questo progetto che non può vedere un aumento dell’offerta sanitaria senza la crescita professionale dei lavoratori, la più grande risorsa da incentivare per raggiungere tali propositi”. Lo dice il segretario di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia, Domenico Amato, dopo l'incontro tra la nuova amministrazione dell'ospedale Giglio di Cefalù e le organizzazioni sindacali.

Presenti all’incontro anche il segretario organizzativo aziendale, Gabriele Dolce, e il vicesegretario aziendale, Alessandro Amoroso, che dichiarano: “Il piano di rilancio esposto dal presidente è in linea con le proposte presentate dalla nostra segreteria aziendale che puntano all’ottimizzazione del personale e al suo sviluppo professionale, nonché al rilancio tecnologico e scientifico in maniera globale. Siamo, altresì, soddisfatti che quanto prospettato in questo incontro dia seguito alla dichiarata volontà della Giunta regionale di salvaguardare una preziosa risorsa come quella dell’ospedale Giglio e di tutti i suoi dipendenti”.