Centro Vaccini di Cefalù: aperti i locali di via San Pasquale

“Finalmente le attese di adulti e bambini al centro vaccini di Cefalù non saranno più un’odissea”. Lo ha detto il sindaco di Pollina Magda Culotta, commentando l’apertura dei due nuovi ambulatori in via San Pasquale a Cefalù. “Grazie alla sinergia con il direttore del Distretto 33, Gaetano Buccheri siamo riusciti a ottenere dei locali più idonei a un servizio tanto delicato quanto importante per la somministrazione dei vaccini”.

A seguito delle numerose lamentale dei genitori che frequentavano i locali dell’Asp 6 di Cefalù, il sindaco di Pollina e deputata nella scorsa legislatura aveva chiesto al direttore Buccheri la necessità di nuovi e più ampi locali. “Oggi, raccogliamo i frutti di un impegno che avevo a cuore, come madre e come politico - ha concluso il sindaco di Pollina - e che è frutto di un lavoro e un impegno comune tra le istituzioni”.