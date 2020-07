Cefalù, venerdì i casting della Rai per una nuova fiction

Si svolgeranno domani a Cefalù i casting della Rai per una nuova fiction. La produzione cerca comparse: donne e uomini dai 20 ai 60 anni, con una preferenza per chi ha una macchina immatricolata prima del 1988. A darne comunicazione è stato proprio il sindaco Rosario Lapunzina.

"La docufiction è prodotta dalla Stand by me per RaiUno e verrà girata a Cefalù dal 20 al 24 luglio 2020 - dice il sindaco -. Chi è interessato si può presentare venerdì 10 luglio con le seguenti modalità di accesso contingentato per evitare assembramenti: dalle ore 16:00 alle ore 18:30 – donne e uomini tra i 45 ed i 60 anni; dalle ore 18:30 alle ore 20:00 – donne e uomini tra i 35 ed i 45 anni; dalle ore 20:00 alle ore 21:00 – donne e uomini tra i 20 ed i 35 anni. Si prega inoltre di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro l’uno dall’altro e di rispettare tutte le norme di contrasto all’emergenza epidemiologica in corso Covid-19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I casting si terranno nei locali dell'Ottagono Santa Caterina in piazza Duomo. "Bisogna portare una fotocopia della carta di identità e del codice fiscale con sopra scritto anche l'iban nominale, un indirizzo e-mail ed un contatto telefonico - ha aggiunto Lapunzina -. Per esigenze connesse alla sceneggiatura non potrà essere preso in considerazione chi ha: tatuaggi o piercing esposti, tagli di capelli particolari, eccessivamente corti o moderni interventi di estetica alle sopracciglia. I proprietari di automobili immatricolate prima del 1988 (disponibili per la giornata di riprese) avranno titolo preferenziale".