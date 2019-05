Cavallo scappa e finisce in autostrada: paura sulla A29, l'animale bloccato dalla polizia

Cavallo scosso in pista, pardon in... autostrada. Sono stati momenti di stupore misto a paura quelli che stamattina hanno vissuto gli automobilisti in transito sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo tra gli svincoli di Terrasini e Montelepre. Altissimo il rischio d'incidente. Gli automobilisti che hanno incrociato il cavallo però hanno rallentato la marcia per "scortarlo" e proteggerlo.

L’equino, sfuggito al controllo del proprietario (che l’ha comunque inseguito), fortunatamente è stato bloccato dalla polizia stradale sulla carraggiata in direzione Mazara. In autostrada si sono formati rallentamenti e code prima che l'animale venisse recuperato. Grazie all'intervento della polizia, il proprietario ha potuto far salire il cavallo su un van e riportarlo nella sua stalla.